Жителям Подмосковья рассказали о проведении Школьной и Студенческой лиги Осеннего кубка

С сентября по декабрь 2026 года будут проходить Школьная и Студенческая лига Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и аспирантов. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участниками чемпионата для студентов могут стать представители образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, им нужно сформировать команды в составе от трех до четырех человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного инженерного чемпионата CASE-IN до 20 октября 2026 года по ссылке. Командам предстоит решить кейс — практическое задание на основе реальной технологической, экономической или производственной ситуации.

Чемпионат состоит из заочных отборочных этапов и дистанционных полуфиналов, а также очного финала в Москве. Решения участников оценивают эксперты — специалисты отраслевых компаний и преподаватели образовательных организаций высшего образования. Победители получат ценные призы и подарки, возможность практики, стажировки и трудоустройства в отраслевых компаниях, приглашение принять участие в образовательных проектах под эгидой CASE-IN, доступ в Клуб победителей и призеров «ПИК». Дополнительно победители получат преимущественное право для поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих университетов России.

Школьная лига в 2026 году реализуется за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, стратегическими партнерами выступают ПАО «СИБУР Холдинг» и ОЭЗ «Алабуга».

Чемпионат реализуется при информационной поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также при поддержке ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Состязания проведут по трем направлениям: «Биотехнологии»; «Общеотраслевое» и «Энергоклассные».

К участию приглашаются команды школьников 8–11 классов. Все участники получат сертификаты и дипломы, предоставляющие льготы при поступлении в образовательные организации высшего образования России. Победители и призеры будут приглашены на профильные смены всероссийских детских центров, получат ценные призы от организаторов. Пройти индивидуальную регистрацию можно на сайте Чемпионата.

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