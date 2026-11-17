В московском аэропорту Внуково возбуждается уголовное дело в отношении российской туристки, которая не задекларировала ювелирные изделия на сумму ₽4 млн при въезде из Турции. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Пассажирка проследовала через «зеленый коридор», однако во время выборочного досмотра инспекторы обнаружили в ее багаже колье и браслет бренда Bvlgari, а также часы Panthere de Cartier. Женщина пояснила, что украшения предназначены для личного пользования и были приобретены в ходе предыдущих зарубежных поездок, поэтому она не знала о необходимости их декларирования. Экспертиза подтвердила подлинность изделий: они выполнены из золота 750-й пробы, а браслет инкрустирован натуральными бриллиантами. Все предметы имеют следы эксплуатации.

Сейчас решается вопрос о привлечении гражданки к ответственности по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Санкции данной статьи предусматривают штраф до ₽1 млн или лишение свободы на срок до пяти лет. В ФТС подчеркнули, что для избежания подобных ситуаций дорогостоящие ценности, вывозимые из России, необходимо заранее вносить в таможенную декларацию. Это служит доказательством того, что украшения принадлежали владельцу до начала поездки.