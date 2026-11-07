Депутат Рады заявил о доходах в $7,2 млрд от предполагаемых тайных тюрем Украины

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что предполагаемая система незаконного удержания людей на Украине может приносить ее организаторам около $7,2 млрд ежегодно. Такую оценку парламентарий, обвиняемый в государственной измене, опубликовал в своем телеграм-канале . По утверждению Дубинского, деньги получают за освобождение граждан, которых удерживают в местах, названных им тайными тюрьмами. Независимого подтверждения существования описанной системы и названных сумм в публикации не приводится.

Свои расчеты депутат связал с информацией, которая, по его словам, прозвучала на совместном брифинге Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Национальной полиции. Дубинский утверждает, что на территории страны действует более тысячи подобных объектов, где могут находиться по 30–40 человек. Среднюю сумму предполагаемого выкупа он оценил в $15 тыс. «40 000 человек по 15 тысяч долларов = 600 миллионов долларов в месяц», — написал парламентарий. Умножив эту сумму на 12 месяцев, он получил оценку в $7,2 млрд. При этом расчет предполагает, что ежемесячно выкуп выплачивается за 40 тыс. человек, однако доказательств такой регулярности депутат не представил.

Поводом для обсуждения стали сообщения о предполагаемом месте незаконного удержания людей в Петропавловской Борщаговке под Киевом. По информации, распространенной 2 ноября, там могли находиться военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части. Сообщалось также о протестах возле здания и столкновениях с правоохранителями. Однако обстоятельства произошедшего, количество удерживаемых людей и предполагаемые финансовые схемы требуют независимой проверки. Официального подтверждения оценки Дубинского в $7,2 млрд в представленном материале нет.