Мурашко объявил о старте постоянного экзопротезирования

ТАСС: Мурашко объявил о старте постоянного экзопротезирования

Общество

В России началось практическое внедрение инновационных неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения. Первой площадкой для реализации данной технологии стал Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех», где первыми пациентами уже пройден курс имплантации и фиксации конструкций. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает агентство «ТАСС».

Вживляемая металлическая конструкция интегрируется в костную ткань пациента, позволяя закрепить экзопротез без стандартных гильзовых креплений и использовать его непрерывно. Главой Минздрава подчеркнуто, что первоочередной задачей проекта является обеспечение современных высокотехнологичных потребностей ветеранов специальной военной операции, где ЦИТО предоставляет не только хирургический и ортопедический комплекс, но и сопровождающую психотерапевтическую реабилитацию.

В биотехнологическом секторе отмечают, что при аналогичных сложных случаях ампутации — в частности, верхних конечностей выше локтя — критически важна полноценная система управления конструкцией с фиксацией предплечья. Разработки ЦИТО ориентированы на создание функциональных медицинских изделий с микропроцессорными модулями управления.

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