Снижение на 3,2%: монетарное золото в резервах РФ упало до $291,958 млрд

Стоимость монетарного золота в составе международных резервов Российской Федерации на 1 ноября 2026 года составила $291,958 млрд, продемонстрировав падение ниже ключевого психологического рубежа. Для сравнения, по состоянию на 1 октября показатель достигал $301,607 млрд, таким образом за прошедший месяц золотой запас уменьшился на $9,6 млрд (или на 3,2%), об этом сообщает Российская газета.

Сравнение с летними показателями и исторические максимумы

В последний раз стоимость золотых запасов Банка России находилась ниже $300 млрд в конце лета: на 1 августа текущего года объем монетарного золота оценивался в $292,854 млрд. При этом еще 1 февраля 2026 года был зафиксирован абсолютный рекорд, когда суммарная стоимость золотого резерва страны впервые в истории превысила $400 млрд.

Общий объем международных резервов и структурные сдвиги

Сокращение золотой составляющей стало основным фактором коррекции всех международных резервов РФ, которые за октябрь уменьшились на 1,5% — с $731,76 млрд до $720,912 млрд. На фоне переоценки активов и колебаний котировок драгоценных металлов совокупная доля монетарного золота в структуре золотовалютных запасов страны снизилась с 41,2% до 40,5%.