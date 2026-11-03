Мех гуще, рацион сытнее: соболи и норки в Черноголовке готовятся к морозной зиме

Общество

Фото: [istockphoto.com/Philippe Clement]

Около сорока представителей семейства куньих проходят интенсивную осеннюю подготовку к холодам на научно-экспериментальной базе «Черноголовка» ИПЭЭ РАН, о чем сообщает REGIONS со ссылкой на специалистов биостанции.

На биостанции около 30–40 хорьков, норок и соболей готовятся к зиме без миграций и спячки. Ученые лаборатории поведения млекопитающих объясняют, что зверьки делают ставку на сезонную физиологическую перестройку. С приходом осени у животных меняется метаболизм и запускается так называемая стратегия нажировки — активное накопление жировой массы.

Для успешной «переподготовки» зоологи скорректировали рацион подопечных. К стандартному мясному меню добавили растительные компоненты и увеличенную норму калорий. Накопленный жир выполняет двойную роль: работает как мощный энергетический резерв в бедные пищей дни и служит термоизоляцией. Одновременно с этим у зверьков меняется «гардероб» — мех становится гораздо гуще летнего.

Наблюдать за преображением пушистых хищников можно лично. На базе «Черноголовка» каждые выходные проводят экскурсии, где посетителям рассказывают о повадках куньих, а в финотделе программы дают подержать ручных зверьков на руках.

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