Пять ошибок будущих родителей: репродуктолог раскрыла ловушку анализов

Планирование беременности нередко превращается в стремление предусмотреть все до мелочей — и это иногда играет против будущих родителей. О пяти распространенных ошибках «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог Гюнай Салаева.

Специалист — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и автор книги «Разреши себе стать мамой» — перечислила типичные промахи тех, кто готовится к зачатию.

Первая ошибка — самовольно бросать лекарства. Логика «раз планируем ребенка, пора отказаться от всех таблеток» может оказаться куда опаснее, чем их прием, поясняет Салаева. Часть препаратов действительно несовместима с беременностью, но для других существуют безопасные аналоги. Женщине с хроническим заболеванием стоит заранее показать врачу полный список принимаемых средств.

Вторая ошибка — сдавать АМГ просто «для проверки фертильности». Антимюллеров гормон часто воспринимают как тест на способность забеременеть, однако на деле он помогает оценить овариальный резерв и сам по себе не говорит о том, наступит ли естественная беременность. Низкий показатель не означает бесплодие, а хороший результат не гарантирует легкого зачатия.

Третья ошибка — вспоминать о прививках уже после наступления беременности. Некоторые инфекции особенно опасны для плода, поэтому проверить вакцинацию разумно еще до зачатия. К примеру, при отсутствии иммунитета к краснухе прививку делают до беременности, а после вакцинации нужно выдержать определенный интервал.

Четвертая ошибка — сводить наследственность только к вопросу «есть ли у нас генетические болезни». Для врача важны не только диагнозы, но и семейная история: иногда будущие родители могут быть носителями генетического варианта и при этом оставаться здоровыми.

Пятая ошибка — откладывать беременность до момента, когда «все будет идеально». Подготовка рискует растянуться на годы, а идеальный момент так и не наступит. Цель такой подготовки — заранее обнаружить и скорректировать именно те факторы, которые действительно способны повлиять на беременность, заключает врач.