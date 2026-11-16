Пенсионерам старше 80 лет повысят выплаты почти на ₽11 тыс. в декабре

Экономист Балынин: пенсии россиян, достигших 80 лет в ноябре, вырастут на ₽11 ты

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров начнет получать увеличенные выплаты. Повышение коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости. Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в стандартном случае ежемесячная прибавка составит ₽10 998,55.

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров начнет получать увеличенные выплаты. Повышение коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости. Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в стандартном случае ежемесячная прибавка составит ₽10 998,55.

При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. В 2026 году ее базовый размер составляет ₽9584,69, а после повышения — ₽19 169,38. Дополнительно пенсионеру назначается надбавка на уход в размере ₽1413,86, которая перечисляется вместе с основной выплатой.

Экономист привел пример расчета для человека, который до достижения 80 лет получал ₽33 107 ежемесячно. После перерасчета его пенсия увеличится до ₽44 105,55, то есть примерно на 33,2%. При этом процент повышения индивидуален и зависит от первоначального размера пенсии.

Для получения прибавки не потребуется обращаться в Социальный фонд России или подавать заявление через «Госуслуги». Перерасчет производится автоматически на основании сведений о возрасте пенсионера. Надбавку на уход также назначают без необходимости подтверждать наличие человека, который фактически помогает пожилому гражданину.

Балынин подчеркнул, что увеличение является постоянным, а не разовой выплатой к декабрьским праздникам. Однако удваивается только фиксированная часть страховой пенсии, а не вся сумма пенсионного обеспечения. Поэтому рассчитывать на двукратный рост общей выплаты не следует.

Кроме того, стандартная прибавка предусмотрена не для всех получателей без исключения. Если повышенная фиксированная выплата уже назначена по другому основанию, повторное удвоение не производится. На окончательную сумму также могут влиять районные коэффициенты и другие особенности пенсионного обеспечения.

Читайте также

«Сгорело жилье, а теперь шанс»: пенсионер из Петербурга выиграл 10 млн рублей

«Сгорело жилье, а теперь шанс»: пенсионер из Петербурга выиграл 10 млн рублей

«Когда-нибудь пригодится»: сколько денег пылится в шкафах москвичей

«Когда-нибудь пригодится»: сколько денег пылится в шкафах москвичей

Нетрезвый хозяин швырял собаку о землю: очевидцы проучили россиянина за жестокость к питомцу

Нетрезвый хозяин швырял собаку о землю: очевидцы проучили россиянина за жестокость к питомцу

«Отдыхаем больше, чем работаем» Россиян ждут 16 выходных в январе

«Отдыхаем больше, чем работаем» Россиян ждут 16 выходных в январе

Заявление духовенства: Господь готов простить любые грехи при жизни

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

Сервисы доставки призвали развивать инфраструктуру при ужесточении правил для курьеров

В лесах Наро-Фоминска пошла волна ароматных фиолетовых грибов

В лесах Наро-Фоминска пошла волна ароматных фиолетовых грибов

Спасение мирных: бойцы группы «Центр» эвакуировали пять человек из Белицкого

«Выглядит свежим — а пользы уже нет». В Роскачестве рассказали, как выбрать овощи в ноябре

«Выглядит свежим — а пользы уже нет». В Роскачестве рассказали, как выбрать овощи в ноябре

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

В красногорском Нахабине организовали доверительный диалог жителей с властями

На Земле началась новая магнитная буря

На Земле началась новая магнитная буря

Предприимчивая жительница Подмосковья пошопилась на средства спящего мужчины

Предприимчивая жительница Подмосковья пошопилась на средства спящего мужчины