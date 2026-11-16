Пенсионерам старше 80 лет повысят выплаты почти на ₽11 тыс. в декабре

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров начнет получать увеличенные выплаты. Повышение коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости. Как рассказал « Газете.Ru » доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в стандартном случае ежемесячная прибавка составит ₽10 998,55.

В декабре 2026 года часть российских пенсионеров начнет получать увеличенные выплаты. Повышение коснется граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет и которые получают страховую пенсию по старости. Как рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в стандартном случае ежемесячная прибавка составит ₽10 998,55.

При достижении 80-летнего возраста фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. В 2026 году ее базовый размер составляет ₽9584,69, а после повышения — ₽19 169,38. Дополнительно пенсионеру назначается надбавка на уход в размере ₽1413,86, которая перечисляется вместе с основной выплатой.

Экономист привел пример расчета для человека, который до достижения 80 лет получал ₽33 107 ежемесячно. После перерасчета его пенсия увеличится до ₽44 105,55, то есть примерно на 33,2%. При этом процент повышения индивидуален и зависит от первоначального размера пенсии.

Для получения прибавки не потребуется обращаться в Социальный фонд России или подавать заявление через «Госуслуги». Перерасчет производится автоматически на основании сведений о возрасте пенсионера. Надбавку на уход также назначают без необходимости подтверждать наличие человека, который фактически помогает пожилому гражданину.

Балынин подчеркнул, что увеличение является постоянным, а не разовой выплатой к декабрьским праздникам. Однако удваивается только фиксированная часть страховой пенсии, а не вся сумма пенсионного обеспечения. Поэтому рассчитывать на двукратный рост общей выплаты не следует.

Кроме того, стандартная прибавка предусмотрена не для всех получателей без исключения. Если повышенная фиксированная выплата уже назначена по другому основанию, повторное удвоение не производится. На окончательную сумму также могут влиять районные коэффициенты и другие особенности пенсионного обеспечения.