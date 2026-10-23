«До 80% запросов закрывают ассистенты»: HR-эксперт назвала профессии под угрозой

Профессии операторов колл-центров и служб поддержки первой линии, а также младших специалистов по рутинному вводу данных могут исчезнуть в течение 10 лет из-за развития искусственного интеллекта. Такое предположение в беседе с « Абзацем » высказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, автоматизация в первую очередь затрагивает простые и повторяющиеся задачи. Уже сейчас ИИ-ассистенты закрывают до 80% типовых запросов: простые задачи переходят к ним, а роль живого оператора сводится к сложным кейсам и эмпатичной поддержке клиента. Лоикова также отнесла к зоне риска авторов простых описаний товаров, тестировщиков начального уровня и помощников рекрутеров, занятых первичным отбором резюме.

Эксперт отметила, что алгоритмы уже берут на себя рутину — перенос данных между системами, распознавание документов и проверку типовых форм. Однако, по ее словам, нейросети не вытеснят людей целиком. На первый план выйдут критическое мышление и контроль качества, поскольку искусственный интеллект может ошибаться в данных. Таким образом, речь идет не о полной замене сотрудников, а о перераспределении задач: рутина уходит к машинам, а за людьми остаются сложные и требующие эмпатии и проверки функции.