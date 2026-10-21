В обход конфликтов: Персидский залив меняет главные маршруты экспорта нефти

Ормузский пролив может полностью утратить свою востребованность в ближайшие пять лет на фоне перенаправления инвестиций в альтернативные маршруты доставки грузов. Об этом заявил генеральный директор банковской группы HSBC Жорж Эльхедери на пресс-конференции в Дубае. Из-за геополитических конфликтов на Ближнем Востоке инвесторы активно финансируют строительство инфраструктуры в обход опасной зоны, включая новые нефтепроводы к портам Персидского залива, что должно гарантировать безопасность поставок. Об этом сообщает HSBC.