В обход конфликтов: Персидский залив меняет главные маршруты экспорта нефти

HSBC: сделать Ормузский пролив невостребованным пообещали инвесторы

Общество

Ормузский пролив может полностью утратить свою востребованность в ближайшие пять лет на фоне перенаправления инвестиций в альтернативные маршруты доставки грузов. Об этом заявил генеральный директор банковской группы HSBC Жорж Эльхедери на пресс-конференции в Дубае. Из-за геополитических конфликтов на Ближнем Востоке инвесторы активно финансируют строительство инфраструктуры в обход опасной зоны, включая новые нефтепроводы к портам Персидского залива, что должно гарантировать безопасность поставок. Об этом сообщает HSBC.

Ключевые изменения в логистике Персидского залива

  • Прогноз по Ормузскому проливу: полная утрата ключевой роли в течение 5 лет благодаря созданию обходных маршрутов.
  • Причина смещения маршрутов: продолжающиеся региональные конфликты и риски нападений на торговые и наливные суда.
  • Альтернативная инфраструктура: перенаправление инвестресурсов на строительство магистральных нефтепроводов и логистических хабов в обход пролива.
  • Оценка HSBC: генеральный директор HSBC Жорж Эльхедери считает, что новые транспортные артерии ускорят экономическое восстановление региона и обеспечат стабильность поставок сырья.

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