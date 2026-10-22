Лекарства и спирт: Роспотребнадзор обнародовал статистику отравлений

За девять месяцев 2026 года в Иркутской области зарегистрировано 2241 случай острых химических отравлений, что на 4,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, ключевым фактором роста стало резкое увеличение числа отравлений медикаментами — сразу на 29,2% (589 случаев). В то же время количество отравлений алкогольной продукцией и наркотическими веществами продемонстрировало снижение. Об этом сообщает Роспотребнадзор.