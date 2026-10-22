Лекарства и спирт: Роспотребнадзор обнародовал статистику отравлений
Роспотребнадзор: число отравлений наркотиками в Приангарье снизилось на 5%
За девять месяцев 2026 года в Иркутской области зарегистрировано 2241 случай острых химических отравлений, что на 4,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, ключевым фактором роста стало резкое увеличение числа отравлений медикаментами — сразу на 29,2% (589 случаев). В то же время количество отравлений алкогольной продукцией и наркотическими веществами продемонстрировало снижение. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Статистика химических отравлений по категориям
- Общие показатели: 2241 случай за 9 месяцев 2026 года (+4,7% к уровню 2025 года).
- Отравления лекарственными препаратами:
- Зафиксировано 589 случаев;
- Отмечен наибольший рост — на 29,2%.
- Отравления спиртосодержащей продукцией:
- Зафиксировано 489 случаев (падение на 11,6%);
- 84,9% всех случаев алкогольных отравлений вызваны передозировкой этилового спирта.
- Отравления наркотическими веществами:
- Зафиксировано 285 случаев (снижение на 5%).
- Прочие отравления (угарный газ, разъедающие вещества и др.):
- Зафиксировано 878 случаев (рост на 5,7%).