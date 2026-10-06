Спрос на услуги спа в Москве и Подмосковье вырос на 16%

«Платформа ОФД»: число покупок спа-услуг в столичном регионе увеличилось на 16%

Общество

Число покупок услуг спа-центров и акватермальных комплексов в Москве и Московской области в сентябре выросло на 16% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. Медианный чек увеличился на 13%, сообщила Агентству городских новостей «Москва» «Платформа ОФД».

По данным компании, медианная стоимость посещения спа и акватермальных комплексов составила 5,03 тыс. рублей. Бассейны подорожали на 2%, до 1,75 тыс. рублей, а число покупок увеличилось на 6%.

В сегменте бань и саун медианная цена достигла 3,704 тыс. рублей, прибавив 10%. При этом количество покупок сократилось на 3%.

В «Платформе ОФД» объяснили рост расходов не только повышением цен, но и увеличением интереса к дополнительным и премиальным услугам, включая индивидуальное парение, спа-программы и пилинг. Эксперты также связали популярность таких заведений с распространением здорового образа жизни и спросом на релаксацию и восстановительные процедуры.

Ранее были названы симптомы, при которых не стоит садиться на диету.

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