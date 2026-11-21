Народная артистка Татарстана Айгуль Бариева поделилась в социальных сетях трогательной историей, произошедшей с ней во время посещения Стамбула. В знаменитой мечети Эйюп-Султан, где певица совершала намаз, кошка беспрепятственно прошла сквозь ряды молящихся и улеглась прямо перед ней. Оставшуюся часть молитвы Бариева провела рядом с животным, назвав этот момент «очень красивым» и восприняв его как добрый знак. Окружающие также поддержали эту трактовку, пожелав, чтобы предзнаменование оказалось благоприятным.

Мечеть Эйюп-Султан является одной из самых почитаемых святынь для мусульман всего мира. Как пояснила артистка, место связано с именем сподвижника пророка Мухаммеда (мир ему) — Эйюпа, который принял у себя посланника Аллаха. Согласно преданию, пророк выбрал дом Эйюпа для остановки, ориентируясь на то, где присел его верблюд. Мухаммед (мир ему) прожил там семь месяцев, делясь мудростью с хозяином.

Сегодня эта мечеть считается местом силы, где, по поверьям, исполняются желания и принимаются молитвы. Верующие, чьи просьбы сбылись, традиционно возвращаются сюда, чтобы отблагодарить Всевышнего и раздать угощения паломникам.