Мексика намерена закупить 10 российских Ми-17 для перевозки военных и помощи при стихийных бедствиях

Мексика планирует приобрести десять вертолетов российского производства Ми-17 для транспортировки военнослужащих. Кроме того, военно-морские силы страны намерены закупить семь палубных вертолетов для размещения на кораблях. Об этом сообщил министр ВМС Раймундо Педро Моралес Анхелес на пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум, передает ТАСС . Пока речь идет о планах закупки, информация о заключенных контрактах и стоимости техники не приводится.

«Мы также закупаем различные воздушные суда и вертолеты, в частности, корабельные вертолеты для судов и Ми-17 для транспортировки войск. Речь идет о десяти Ми-17 и семи палубных вертолетах», — заявил министр. Президент Мексики объяснила масштабное обновление авиационного парка последствиями сильных дождей, обрушившихся на пять штатов страны год назад. Тогда для доставки гуманитарной помощи и поддержки пострадавших властям пришлось организовать крупнейший в истории Мексики воздушный мост, перебрасывая вертолеты из других регионов.

По словам Шейнбаум, новая авиационная техника будет использоваться не только для обеспечения безопасности, но и для помощи населению во время чрезвычайных ситуаций. Параллельно Министерство национальной обороны Мексики приобретает 11 американских вертолетов UH-60 Black Hawk и два военно-транспортных самолета Super Hercules. Их планируют задействовать при тушении лесных пожаров, эвакуации пострадавших, перевозке военных и ликвидации последствий стихийных бедствий. Глава оборонного ведомства Рикардо Тревилья Трехо уточнил, что оформление документов продолжается, а поставки закупаемой его министерством техники ожидаются в 2028–2029 годах.