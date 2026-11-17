Гибридный внедорожник Rox 01 существенно прибавил в стоимости на российском автомобильном рынке. При сопоставлении июльского и ноябрьского прайс-листов разница по двум доступным комплектациям составила от 2,499 до 2,539 млн рублей , что соответствует росту цены примерно на 30 процентов. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, семиместная модификация Family Edition подорожала на 2 499 000 рублей (плюс 29,9 процента) — теперь автомобиль в этом исполнении оценивается в 10 849 000 рублей. Шестиместная версия Business Edition стала дороже на 2 539 000 рублей (плюс 29,8 процента), достигнув отметки 11 049 000 рублей. Одновременно из актуального прайс-листа исчезла прямая скидка в размере 450 тысяч рублей, которая ранее предоставлялась покупателям при приобретении машины без привлечения заемных средств.

Локализация на заводе «Автотор» и технические характеристики

Официальные продажи Rox 01 стартовали в России в феврале прошлого года с прямых поставок из Китая, а летом текущего года сборку модели наладили на калининградском предприятии «Автотор». Внедорожник оснащен последовательной гибридной силовой установкой и постоянным полным приводом.

Полуторалитровый бензиновый турбодвигатель работает исключительно как генератор для подзарядки тяговой батареи емкостью 56,01 кВт·ч, тогда как колеса приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 476 лошадиных сил (740 Н·м). С места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 5,5 секунды при максимальной скорости 190 км/ч. На чистой электротяге модель способна проехать до 235 километров по циклу WLTC, а общий запас хода при полном 70-литровом баке и заряженном аккумуляторе достигает 1115 километров.