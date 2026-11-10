Владелец Volkswagen Passat B5 рассказал об эксплуатации универсала с пробегом 500 тыс. км

Владелец VW Passat за ₽400 тыс. честно рассказал об обслуживании универсала

Общество

Эксперты автомобильного издания изучили опыт длительной эксплуатации рестайлингового универсала Volkswagen Passat B5 GP 2003 года выпуска с пробегом без малого 500 тыс. км. Собственник приобрел автомобиль в одном из регионов Центральной России за ₽400 тыс. с исходным пробегом около 400 тыс. км. Сразу после покупки владелец демонтировал завышенный «пакет для плохих дорог» и установил на разборках стандартную европейскую подвеску за ₽30 тыс. Самым крупным финансовым вложением за все 3 года владения стала замена заводских штампованных колес на новые диски стоимостью ₽120 тыс., об этом сообщает сетевое издание A utonews.

Надежность двигателя 1.8Т и обслуживание турбины

Под капотом универсала установлен 1,5-литровый 1,8-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л. с., который за весь период эксплуатации ни разу не подвергался капитальному ремонту. Владелец отказался от покупки оригинальной турбины стоимостью около ₽150 тыс. в пользу качественного аналога за ₽15 тыс. По оценке собственника, проблем со снабжением комплектующими для 23-летней модели нет, так как на авторынке доступны запчасти с разборок и новые компоненты совместного предприятия FAW-Volkswagen из Китая.

Сохранность интерьера и механической трансмиссии

Механическая коробка передач избавляет от сложных процедур обслуживания старых автоматических трансмиссий, требуя лишь регулярной проверки корректности работы. Салон из оригинального велюра и передняя панель сохранились в заводском состоянии без серьезного ремонта, что свидетельствует о высоком качестве сборки немецких автомобилей 2000-х годов.

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