У российских владельцев недвижимости осталось время до 1 декабря 2026 года , чтобы перечислить налог на имущество за 2025 год, однако 15 категорий граждан полностью освобождены от этого платежа, об этом сообщает RG.ru со ссылкой на профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова . Статья 407 Налогового кодекса РФ предоставляет льготы пенсионерам, предпенсионерам, людям с инвалидностью, военнослужащим, участникам специальной военной операции, а также членам их семей.

Налоговая служба формирует сумму к оплате на базе кадастровой стоимости объектов — квартир, комнат, жилых домов, гаражей, машино-мест, апартаментов, недостроенных зданий, офисов и торговых площадей. Уведомления ведомство рассылало до 1 ноября через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуги и почтовыми отправлениями. Базовая ставка для большинства жилых объектов установлена на уровне 0,1% от кадастровой стоимости, но итоговый размер зависит от типа недвижимости и муниципальных нормативов.

При начислении действует защитный механизм: в стандартных случаях сумма налога не может вырасти более чем на 10% относительно предыдущего налогового периода. Это правило сохраняется для гаражей и машино-мест, но не применяется к отдельным коммерческим объектам, внесенным в региональные перечни.

Дополнительные вычеты для многодетных семей и жителей зон ЧС

Помимо полного освобождения льготников по одному объекту каждого вида недвижимости, законодательство предусматривает адресные послабления:

Для многодетных семей: налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома в расчете на каждого ребенка.

Для граждан из зон чрезвычайных ситуаций: собственники, вынужденно покинувшие свое жилье из-за введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или контртеррористической операции, освобождаются от уплаты налога за периоды 2024 и 2025 годов.

Ранее специалистами также отмечалось, что перед наступлением Нового года гражданам рекомендуется погасить текущие финансовые обязательства, включая неоплаченные административные штрафы, алименты и задолженности по судебным решениям.