Пенсионеры, инвалиды и еще 13 категорий: кто освобожден от налога на имущество
У российских владельцев недвижимости осталось время до 1 декабря 2026 года, чтобы перечислить налог на имущество за 2025 год, однако 15 категорий граждан полностью освобождены от этого платежа, об этом сообщает RG.ru со ссылкой на профессора НИУ МГСУ Кирилла Кулакова. Статья 407 Налогового кодекса РФ предоставляет льготы пенсионерам, предпенсионерам, людям с инвалидностью, военнослужащим, участникам специальной военной операции, а также членам их семей.
Налоговая служба формирует сумму к оплате на базе кадастровой стоимости объектов — квартир, комнат, жилых домов, гаражей, машино-мест, апартаментов, недостроенных зданий, офисов и торговых площадей. Уведомления ведомство рассылало до 1 ноября через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуги и почтовыми отправлениями. Базовая ставка для большинства жилых объектов установлена на уровне 0,1% от кадастровой стоимости, но итоговый размер зависит от типа недвижимости и муниципальных нормативов.
При начислении действует защитный механизм: в стандартных случаях сумма налога не может вырасти более чем на 10% относительно предыдущего налогового периода. Это правило сохраняется для гаражей и машино-мест, но не применяется к отдельным коммерческим объектам, внесенным в региональные перечни.
Дополнительные вычеты для многодетных семей и жителей зон ЧС
Помимо полного освобождения льготников по одному объекту каждого вида недвижимости, законодательство предусматривает адресные послабления:
- Для многодетных семей: налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 5 квадратных метров общей площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома в расчете на каждого ребенка.
- Для граждан из зон чрезвычайных ситуаций: собственники, вынужденно покинувшие свое жилье из-за введения режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или контртеррористической операции, освобождаются от уплаты налога за периоды 2024 и 2025 годов.
Ранее специалистами также отмечалось, что перед наступлением Нового года гражданам рекомендуется погасить текущие финансовые обязательства, включая неоплаченные административные штрафы, алименты и задолженности по судебным решениям.