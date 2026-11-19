Финансовые привычки молодых россиян заметно отличаются от подхода к деньгам у старшего поколения. Зумеры чаще откладывают средства ради ближайших покупок и развлечений, тогда как миллениалы все больше внимания уделяют долгосрочным накоплениям. Об этом RT рассказала ассистент кафедры финансов, учета и аудита экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

По словам экономиста, представители поколения Z не обязательно отказываются от сбережений, однако зачастую рассматривают их как способ оплатить желаемую покупку в ближайшем будущем. Формирование капитала на несколько лет вперед при таком подходе отходит на второй план. Мамедова связывает подобное поведение с особенностями отношения современной молодежи к личным финансам.

Миллениалы, напротив, постепенно меняют свои финансовые приоритеты. Многие из них уже обзавелись семьями, получили стабильную работу и начали задумываться о непредвиденных расходах. Поэтому создание хотя бы небольшой финансовой подушки безопасности становится для них более актуальной задачей, чем в молодости.

Эксперт также обратила внимание на различия между финансовыми привычками жителей России и США. По ее словам, американцы активнее участвуют в инвестициях и нередко начинают вкладывать деньги в раннем возрасте. Кроме того, наличие кредитной истории в США часто воспринимается как показатель финансовой активности и способности выполнять обязательства.

В России отношение к заемным средствам несколько иное. Как отметила Мамедова, отсутствие долгов перед банками чаще рассматривается гражданами как один из признаков финансовой устойчивости. При этом эксперт не приводила статистических данных о размере накоплений разных поколений, поэтому ее выводы отражают общие наблюдения, а не результаты сравнительного исследования.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова рекомендовала направлять на формирование финансовой подушки безопасности около 20% дохода. Такой подход позволяет постепенно создавать резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Однако возможность регулярно откладывать деньги зависит от заработка и обязательных расходов конкретного человека.