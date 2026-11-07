Зачистка ведомства: отголоски посадок в Сочигоргазе дошли до жилых домов

В Сочи разгорается коммунальный кризис: газоснабжающая организация массово отключает многоквартирные дома и отказывается возобновлять подачу газа до выполнения ее требований. В первую волну попали дома на улице Пластунской (№ 167/15 и 167/13), где более 100 человек уже 2-й месяц живут без тепла, горячей воды и возможности готовить еду. В зоне риска находятся десятки других объектов. Ситуация обострилась после реорганизации МУП «Сочигоргаз» и создания филиала № 22 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Ранее бывшее руководство «Сочигоргаза» получило длительные тюремные сроки за коррупцию: экс-гендиректор Алексей Руднев приговорен к 18 годам колонии, его заместитель Алексей Петров — к 17 годам, а еще 9 сотрудников — к срокам от 8 до 22 лет. Новый поставщик начал жесткую ревизию сетей и договоров. Об этом сообщает новостной портал « SOCHI1.RU ».

Споры вокруг транзитного шкафа и позиции сторон

Причиной отказных мер со стороны газовиков стало отсутствие договора на обслуживание газораспределительного шкафного пункта (ШРП). При этом газоснабжающая организация требует, чтобы договор стоимостью 45 тыс. рублей (плюс 25 тыс. рублей за установленный кран) оформил на себя один конкретный житель дома № 167/15. Собственники жилья категорически отказываются подписывать документ, так как за 19 лет эксплуатации к данному ШРП были подключены еще 1 соседний дом на 40 квартир и коммерческий объект — магазин «Бомонд». Граждане усматривают в этом попытку переложить ответственность за транзитный узел, питающий бизнес, на обычных людей. В свою очередь, главный инженер филиала № 22 Виктор Брушко заявил, что без подтверждения безопасности эксплуатация ШРП недопустима, а наведение порядка вызвано многолетним хаосом в газовом хозяйстве города.

Социальная напряженность и юридический тупик

Конфликт спровоцировал рознь между жителями соседних домов: жильцы 40-квартирного дома требуют от соседей подписать документы для восстановления газоснабжения. Поиски собственника ШРП привели к данным о том, что прежняя владелица скончалась, однако власти пока не признают объект бесхозяйным имуществом, бремя содержания которого должно лежать на муниципалитете. В преддверии отопительного сезона в холодных квартирах замерзают и болеют дети. Жители направили коллективные обращения в прокуратуру и администрацию Сочи с просьбой вмешаться в ситуацию, проверить законность требований газовиков и изменить форму договора для деления расходов между всеми запитанными объектами.