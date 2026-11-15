Новые правила закупок лекарств: почему пожилым россиянам посоветовали сделать запас

Ньюсрум24: пожилым россиянам посоветовали сделать запас лекарств

Общество

С декабря 2026 года в России начинают действовать новые правила государственных закупок стратегически значимых лекарственных средств, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 969. Реформа направлена на стимулирование отечественной фармацевтической промышленности, внедрение балльной системы оценки локализации производства и приоритизацию российских препаратов на рынке госзаказа, сообщает Ньюсрум24 Москва

В связи с перенастройкой логистических цепочек и адаптацией медицинских учреждений к обновленным регламентам, медицинские и социальные специалисты рекомендуют пациентам, особенно людям старшего возраста и гражданам с хроническими заболеваниями, заблаговременно проверить домашние аптечки.

Какие препараты стоит иметь в запасе

Эксперты советуют сформировать запас необходимых лекарств на 2–3 месяца вперед, уделив первостепенное внимание препаратам для постоянного применения:

  • Сердечно-сосудистая система: лекарства для контроля артериального давления, поддержки сердечного ритма и средства, препятствующие тромбообразованию;
  • Эндокринная система: сахароснижающие препараты, инсулин, а также тест-полоски для глюкометров при нарушениях углеводного обмена;
  • Дыхательная система: базисные ингаляторы для пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ;
  • Офтальмология: специализированные глазные капли (в частности, при глаукоме).

Также к зимнему сезону целесообразно обновить базовую аптечку: подготовить жаропонижающие, обезболивающие, средства от кашля и боли в горле, сосудосуживающие капли, спазмолитики, сорбенты, а также перевязочные материалы и антисептики.

Оформление льготных рецептов и нагрузка на поликлиники

Гражданам, которые получают лекарственные препараты бесплатно или по льготным программам по линии Минздрава, рекомендуется заранее обратиться к лечащему участковому терапевту за выпиской новых рецептов. Это позволит избежать возможных задержек и очередей, которые традиционно возрастают в поликлиниках перед новогодними праздниками.

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