Автомобиль еще вчера заводился без проблем, а после похолодания внезапно отказался запускать двигатель. Водители привыкли винить мороз или старый аккумулятор, однако настоящая причина нередко скрывается в ежедневных поездках на небольшие расстояния. Почему дорога до работы способна постепенно разрядить батарею и какие автомобили особенно уязвимы зимой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автомобильный эксперт, обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По словам специалиста, первый мороз сам по себе не обязательно приводит к отказу исправного аккумулятора. Проблемы часто накапливаются постепенно, а резкое похолодание лишь делает их заметными.

Главная опасность подстерегает автомобилистов, которые ежедневно ездят на небольшие расстояния. Например, человек утром запускает двигатель, преодолевает несколько километров по пробкам, оставляет машину возле офиса, а вечером повторяет тот же маршрут.

«Возьмем типичного городского жителя: он сел за руль, пустил мотор, проехал километров пять до работы. Мотор толком не успел нагреться, он постоял в пробках и приехал, опять поставил машину. Батарея за это время могла недополучить заряд, истраченный на пуск двигателя», — объяснил Колодочкин.

Проблема заключается в том, что каждый запуск требует энергии аккумулятора. Во время движения генератор восполняет заряд, однако короткой поездки, особенно в холодную погоду, может оказаться недостаточно. Вечером ситуация повторяется, а на следующее утро — снова. Постепенно аккумулятор теряет запас энергии, пока однажды его не перестает хватать для запуска двигателя.

В холодную погоду запуск автомобиля становится сложнее.

«На пуск холодного мотора энергии тратится больше, чем теплого, потому что масло загустевает, соответственно, коленвал тяжелее проворачивать», — пояснил автоэксперт.

Дополнительную нагрузку создают включенные электропотребители. Зимой водители чаще используют обогрев стекол, сидений, зеркал и другие системы, потребляющие электричество. Современные исправные генераторы обычно справляются с такой нагрузкой. Однако у автомобилей с изношенным электрооборудованием возможностей системы зарядки иногда оказывается недостаточно.

«У потрепанных машин иногда просто энергии генератора не хватает. Поэтому батарея на чуть-чуть, но каждый раз садится/ Если поездки длительные, то обычно все происходит совершенно нормально, никаких неприятностей нет. Но именно при коротких поездках такая гадость возможна», — отметил Колодочкин.

Поэтому тем, кто зимой ездит исключительно от дома до работы и обратно, стоит периодически проверять состояние аккумулятора и уровень его заряда. При необходимости батарею можно подзарядить подходящим зарядным устройством.