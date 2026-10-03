Кто вмешивается в эфир «Радиостанции Судного дня»

На частоте 4625 кГц , которую использует радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», в последнее время участились появления радиопиратов. Они включают музыку, передают различные сигналы и иногда ведут открытые переговоры друг с другом, рассказал РИА Новости исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала «УВБ-76 эфир».

Как радиопираты появляются в эфире

По словам исследователя, активность посторонних передатчиков чаще наблюдается после захода солнца. Это связано с особенностями распространения радиоволн на используемой частоте.

Определить вмешательство можно по появлению в эфире сигнала, который не относится к работе станции. В зависимости от источника это может быть музыка, свист, шипение или разговоры нескольких участников.

Некоторые радиопираты используют цифровые виды модуляции, позволяющие создавать на спектрограмме различные изображения и рисунки.

У радиопиратов есть свои традиции

Активность нарушителей эфира не всегда ограничивается случайными помехами. У некоторых участников существуют собственные привычки и узнаваемые сценарии выхода на частоту.

В частности, русскоязычный радиопират, известный как «Килогерц», традиционно включает песню Виктора Цоя «Спокойная ночь», когда завершает работу на частоте.

Основной сигнал станции продолжает работать

Появление пиратских передач не означает, что УВБ-76 прекращает работу. Посторонние передатчики лишь накладывают свои сигналы поверх основного эфира и создают помехи.

По словам исследователя, изменить штатную работу самой частоты радиопираты не могут.