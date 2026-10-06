Медведь вышел на дорогу: автомобиль с тремя людьми перевернулся в Томской области

УМВД: автомобиль сбил медведя и перевернулся в кювет в Томской области

Общество

В Томской области автомобиль Ford Mondeo сбил медведя, вышедшего на проезжую часть, после чего машина съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили водитель и двое пассажиров, все они госпитализированы, сообщили в УМВД России по Томской области.

Машина сбила медведя на трассе

ДТП произошло на 9-м км автодороги Камаевка — Асино — Первомайское. За рулем Ford Mondeo находился 28-летний мужчина.

После столкновения с животным автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Сбитый медведь погиб.

Пострадали три человека

Травмы получили водитель автомобиля, 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Всех троих доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

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