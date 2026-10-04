«Стоимость рабочего дня выше»: как будут оплачиваться отпуск и больничный в январе

Депутат Чаплин: в январе 2027 года будет 15 рабочих дней

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил особенности оплаты труда в январе 2027 года.

По его словам, новогодние каникулы для сотрудников на пятидневной рабочей неделе продлятся до 10 января, а количество рабочих дней составит всего 15, сообщает RT. Парламентарий отметил, что при полной отработке месячной нормы сотрудник получит оклад в полном объеме.

Иная ситуация складывается с отпускными и больничными выплатами, которые рассчитываются исходя из среднего заработка. Как пояснил Чаплин, сумма в этом случае может отличаться от стандартной заработной платы.

«При постоянном окладе январский отпуск обычно снижает общий доход за месяц, поскольку стоимость рабочего дня выше, чем в месяцах с большей рабочей нормой. Ради большего дохода отпуск выгоднее перенести на такой месяц, ради долгого отдыха — присоединить к каникулам», — добавил депутат.

Отдельно парламентарий уточнил порядок начисления больничных. Выплаты будут произведены за все календарные дни, указанные в листке нетрудоспособности врачом, включая праздничные и выходные дни.

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