Кандидат экономических наук Олег Абелев в беседе с изданием « Абзац » назвал несколько финансовых инструментов, которые могут принести доход инвесторам в текущих условиях. В качестве краткосрочного варианта эксперт рекомендовал федеральные облигации со сроком погашения до полутора лет. По его словам, такие бумаги сейчас торгуются ниже номинала, что позволяет получить доходность на 2–3% выше ключевой ставки ЦБ.

Для долгосрочных вложений Абелев предложил рассмотреть драгоценные камни и инвестиционные монеты. Приобретение камней требует глубоких знаний специфики (огранка, цвет) и осуществляется вне биржи для диверсификации портфеля. Среди монет наиболее известным и актуальным вариантом остается «Георгий Победоносец».

Также экономист обратил внимание на сектор недвижимости. Через биржевые фонды (ЗПИФы) инвесторы могут покупать доли в торговых площадях, спрос на которые будет расти благодаря интересу маркетплейсов. Однако такие вложения также относятся к среднесрочным и долгосрочным (от полугода).