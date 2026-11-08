Волна импорта в Россию: дилеры раскрыли прайсы на свежую партию Kia Sportage

В Россию поступила крупная партия корейских кроссоверов Kia Sportage пятого поколения: сотни машин в дорестайлинговом и обновленном кузовах уже продаются по цене от ₽3,35 млн. Об этом сообщили «Автоновости дня» со ссылкой на данные автомобильных классифайдов.

Покупателям предлагают как готовые варианты из наличия в десятках российских городов, так и доставку под заказ за 1–2 недели. Расклад по ценам и комплектациям на отечественном рынке выглядит следующим образом:

Дорестайлинг (от ₽3,35 млн): за бановые ₽3,35 млн в Барнауле предлагают переднеприводный вариант 2026 года с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и 8-АКПП, а в Екатеринбурге за ту же сумму продают машину 2024 года на 1,6 литра (180 л. с.) с роботом. В Краснодаре и Самаре ценник вырастает до ₽3,45 млн, в Казани и Астрахани — до ₽3,7 млн, а в Москве базовые версии стартуют от ₽3,98 млн. В Саратове же замечен самый мощный вариант — 2,0-литровый полноприводный турбокросс на 236 л. с.

Рестайлинг (от ₽3,495 млн): наиболее доступный обновленный паркетник выставлен в Краснодаре. В Самаре и Ростове-на-Дону за него просят ₽3,75 млн, а столичные и подмосковные ценники начинаются от ₽3,8 млн.

Флагманы от крупных дилеров (до ₽5,5 млн): официальные салоны закладывают в прайс гарантию и утильсбор. Из-за этого переднеприводные версии стоят от ₽3,89 млн до ₽4,35 млн, а топовые полноприводные модификации (2.0 л, 150 л. с.) доходят до ₽4,599–5,5 млн.

Топ-оснащение: салон дорогих версий отделан эко-кожей и подсвечен 64 оттенками контурного света. В список опций входят панорама с люком, вентиляция и электрорегулировка сидений, 19-дюймовые диски, матричный свет, проекция на лобовое стекло, цифровые экраны на 12,3 и 10,25 дюйма, а также круговой обзор и трехзонный климат-контроль.

Помимо кроссоверов, автосалоны активно насыщают рынок и седанами Kia K5 — их сейчас массово поставляют по альтернативным каналам из Китая и Южной Кореи.