Замена иномарок: автопарк полиции РФ пополнился «Москвичами» и Lada

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября 2026 года ведомственный автопарк МВД РФ претерпел существенные изменения. Служебный гараж полиции стал более скромным, а место привычных брендов Ford, Skoda, Toyota и Volkswagen заняли автомобили отечественной сборки и китайских марок. В ответ на запрос журналистов ведомство пояснило, что закупки проводятся по закону № 44-ФЗ с соблюдением правил, установленных постановлением правительства № 1875, об этом сообщает автопортал Autonews .

Российские лифтбеки, кроссоверы и седаны

Ключевыми новинками московского и региональных автопарков стали лифтбеки «Москвич 6» (сопоставимые со Skoda Octavia и являющиеся клоном китайского JAC A5 Plus) с 1,5-литровым мотором на 136 л. с. стоимостью от ₽2,424 млн до ₽3,374 млн, а также кроссоверы «Москвич 3» по цене от ₽1,999 млн. Для массового оснащения подразделений поступают седаны Lada Granta от ₽850 тыс. с 90-сильным мотором, Lada Vesta, внедорожники Lada Niva Legend и 150-сильные УАЗ «Патриот» стоимостью от ₽1,925 млн.

Спецверсии Haval и калужские Citrоеn C5 Aircross

В распоряжение ДПС также поступили кроссоверы Haval F7, у которых вместо заводских шильдиков Haval используется специальная символика ведомства. Одним из самых интересных пополнений стали кроссоверы Citrоеn C5 Aircross калужской сборки под маркой Rosva Motors, переданные ДПС Архангельской области. Автомобили оснащаются 1,6-литровым мотором мощностью 175 л. с. и стоят от ₽4,099 млн.