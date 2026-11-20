Межведомственная комиссия Совета Безопасности РФ по общественной безопасности разработала дополнительные меры по противодействию незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

В ведомстве отметили, что браконьерская добыча и незаконный оборот водных биологических ресурсов представляют масштабное опасное явление, которое снижает доступность продукции рыбодобывающей промышленности на внутреннем рынке. Это также создает угрозу национальной безопасности страны.

Комиссия разработала меры по пресечению деятельности организованных групп, которые действуют в сфере незаконного оборота водных биоресурсов, а также по выявлению мест их незаконной переработки. Специалисты поставили задачи по выявлению криминальных деяний коррупционной направленности в области рыболовства.

Участники мероприятия также рассмотрели вопросы взаимодействия с компетентными органами сопредельных государств по пресечению трансграничных каналов незаконного оборота особо ценных водных биоресурсов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.