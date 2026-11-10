Если человек приходит в храм только подать записку и поставить свечу, он упускает возможность встретиться с Богом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова.

Иванов развеял распространенное заблуждение: будто пожертвование автоматически перекладывает всю молитву на церковь, а верующему достаточно заскочить на пару минут. Записка — это действительно просьба о молитве, которую возносят священник и община. Но она не отменяет личного разговора с Богом: поддержка — да, замена — нет.

Тот, кто тут же разворачивается и уходит, лишает себя участия в богослужении, не слышит Слово Божие и не разделяет общую молитву. Храм, напомнил Иванов — дом Божий, и находиться в нем стоит не случайным гостем, а участником службы.

Его совет прост: записки подавайте, свечи ставьте, но и сами не молчите. Останьтесь на службе, не спешите к выходу — дайте Богу возможность сказать вам важное.

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