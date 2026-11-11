Из России в Бразилию без пересадок: власти двух стран обсуждают запуск прямых рейсов

Бразилия рассматривает возможность открытия прямого авиасообщения с Россией. Власти южноамериканской страны заинтересованы в изучении перспектив таких перелетов, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщили в посольстве Бразилии в Москве, отвечая на запрос « Известий ». В дипломатическом представительстве подчеркнули, что запуск маршрутов будет зависеть не только от позиции государства, но и от готовности авиаперевозчиков организовать регулярные рейсы.

«Со стороны правительства есть интерес к изучению возможности прямых рейсов между Бразилией и Россией», — заявили в бразильском посольстве. При этом авиакомпаниям предстоит самостоятельно оценить потенциальный пассажиропоток, коммерческую рентабельность маршрутов и условия выполнения полетов. Кроме того, для открытия сообщения необходимо соблюдение действующих авиационных и регуляторных требований. Таким образом, заинтересованность властей еще не означает, что перевозчики уже согласовали расписание или приступили к продаже билетов.

В российском посольстве в Бразилии также подтвердили, что работа по организации прямого авиасообщения между странами продолжается. Однако конкретные сроки запуска рейсов, возможные города вылета и прибытия, а также названия авиакомпаний пока не раскрываются. Не сообщается и о том, на каком этапе находятся переговоры с потенциальными перевозчиками. Если проект будет реализован, пассажиры смогут путешествовать между Россией и Бразилией без необходимости пересаживаться в аэропортах третьих стран. Пока же речь идет о проработке возможности открытия маршрутов, а не о принятом решении начать полеты.