Мостовой кризис: Пробки в Киеве выросли из-за повреждения Северного моста
Пробки в Киеве выросли из-за повреждения Северного моста
Столица Украины столкнулась с масштабным транспортным коллапсом на фоне критических повреждений мостовой инфраструктуры через Днепр. Ключевым триггером кризиса стало закрытие основной автомобильной артерии — Северного моста. В результате ракетного удара на объекте было разрушено дорожное полотно, а также повреждены контактная троллейбусная сеть и линии электропередачи. По данным городских мониторинговых сервисов, на левобережной части Киева движение оказалость полностью блокировано. Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в спальном районе Троещина, где отсутствует ветка метрополитена, а наземный общественный транспорт оставался единственным способом связи с Правым берегом, пишет Лента.ру.
Пробки на мосту Патона, реверсивное движение и пути объезда
Перенаправление транспортных потоков вызвало каскадную перегрузку соседних мостовых переходов. На подступах к мосту Патона образовались многокилометровые заторы, а на въездах со стороны Дарницкой площади задержки в движении превысили 50 минут. Для снижения нагрузки власти ввели специальные схемы движения: на мосту Патона задействован реверсивный режим, а проезд по ограниченным полосам Северного моста разрешен исключительно для машин скорой помощи, спецтехники и рейсовых автобусов. Грузовой автотранспорт направляется в обязательный объезд через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост. Сотни жителей города вынуждены пересекать Днепр пешком.