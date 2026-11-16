К Новому году в Нижнем Новгороде оформят более ста городских локаций

Всего к грядущим праздникам власти планируют оформить более ста локаций во всех районах города, включая Кстово, при этом отказавшись от закупки новых деревьев и украшений в пользу прошлогоднего реквизита. По данным МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры», монтаж елей на площадях Максима Горького, Советской, Революции, Маркина, а также на Стрелке и около Нижегородской ярмарки продлится до 10 декабря. В соседнем Кстове праздничные деревья украсят парк Котовского и площадь Ленина. Всего планируется установить 14 основных елей, хотя в прошлые годы их количество достигало 155, что подчеркивает стремление города к оптимизации бюджета без потери масштаба.

Подготовка к Новому году в приволжской столице идет полным ходом и уже вышла за рамки простой установки деревьев. На данный момент на улицах активно натягивают тросовые механизмы и монтируют подвесные элементы, которые станут каркасом для будущего светового декора. На главной пешеходной артерии города — улице Большой Покровской — рабочие уже начали монтаж светового потолка, а с 17 ноября приступят к установке праздничных композиций, световых консолей и перетяжек. Примечательно, что город делает ставку на экологичность и экономию: закупка новых елок в этом году не проводилась, а на магистралях и в скверах будет использоваться светодекоративная иллюминация и объемно-пространственные композиции, оставшиеся с прошлого сезона. Это позволяет перенаправить средства на создание новых арт-объектов, например, тематических зон в парках, где этой зимой традиционно заработают катки.

Последствия такого подхода к организации праздника горожане ощутят уже в середине декабря, когда Нижний Новгород превратится в единый световой ансамбль. Использование проверенных временем конструкций гарантирует, что иллюминация на основных магистралях будет работать стабильно, а исторический центр сохранит привычный жителям уютный облик. Однако отсутствие новых закупок может сказаться на визуальной свежести некоторых площадок, где прошлогодние элементы уже знакомы постоянным посетителям. В то же время, благодаря раннему старту работ, город избегает традиционной декабрьской спешки, что позволит завершить украшение скверов «Дружба» и имени Ленинского Комсомола, а также проспекта 70-летия Октября в комфортном режиме.

Итогом этой подготовки станет создание полноценной зимней сказки, детали которой городские власти продолжают держать в секрете. Программа празднования Нового года в Нижнем Новгороде все еще дорабатывается, но уже сейчас понятно, что город делает ставку на проверенные решения и масштабную подсветку. Пока рабочие монтируют световые консоли на Большой Покровской, нижегородцам остается ждать первой декады декабря, когда к 14 установленным елям добавятся сотни мелких украшений, и город официально вступит в главную ночь года, опираясь на проверенную временем базу из 3,2 тыс. единиц светодинамического оборудования.

Ранее сообщалось, что в Московской области выбрали Главную новогоднюю елку страны.