«У смешанных пород здоровье часто крепче». Какие собаки болеют реже всего?

Некоторые породы собак действительно отличаются крепким здоровьем и реже сталкиваются с наследственными заболеваниями. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала ветеринар, представитель бренда зоотоваров Harly (Qharisma Group) Кристина Гриненко.

По ее словам, это связано с тем, что такие собаки относятся к так называемым примитивным породам, которые формировались естественным образом, а человек почти не вмешивался в их селекцию.

Среди крупных собак специалисты выделяют аляскинского маламута и белую швейцарскую овчарку, грейхаунда и ньюфаундленда, а также кавказскую и среднеазиатскую овчарок. В категории средних пород называют бордер-колли, бигля, сиба-ину, басенджи и далматина. Среди миниатюрных — такса, джек-рассел-терьер, пудель, чихуахуа и болонка.

Однако крепкая генетика не избавляет от необходимости ухаживать за питомцем. Любой собаке, вне зависимости от породы, требуются вычесывание и прогулки, контроль состояния лап, когтей, зубов и глаз, а при необходимости — купание и стрижка.

«Собачье здоровье строится на хорошем питании и полноценных физических нагрузках, но генетика тоже имеет значение», — отметила Гриненко.

Она также подчеркнула, что даже самая здоровая порода не гарантирует отсутствия проблем: здоровье собаки зависит от множества факторов — генетики, условий содержания, питания, регулярных ветеринарных осмотров и своевременного лечения. При этом у собак смешанных пород здоровье часто крепче: их генетическое разнообразие снижает риск наследственных заболеваний. Впрочем, добавила ветеринар, и среди метисов встречаются животные, которым необходимы лекарства и постоянное наблюдение у врача.

По оценке специалистов, некоторые породы настолько выносливы, что показывать их ветеринару нужно в основном для очередной комплексной прививки.

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