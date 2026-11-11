Путин поручил удержать цены на электроэнергию в РФ ниже китайских на 20%

При подготовке актуальной генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики правительству РФ поставлена задача обеспечить разницу в 20% между средней конечной ценой электроэнергии для потребителей розничных рынков Единой энергетической системы (ЕЭС) России и сопоставимым показателем в Китае. Как сообщают источники издания «Коммерсантъ», такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Российская цена должна быть существенно ниже китайской, об этом сообщает издательский дом Коммерсантъ .

Условия планирования новых энергостроек

Новый целевой ориентир означает, что при проектировании и строительстве масштабных генерационирующих объектов правительству необходимо закладывать в конечную стоимость для конечных потребителей не только цену самой электроэнергии и мощности, но и расходы на передачу ресурса по сетям, а также региональные сбытовые надбавки. Это должно обеспечить конкурентоспособность российской промышленности и экономики в целом.