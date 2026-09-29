Пострадавшие семьи в Ульяновске смогут получить деньги: что нужно сделать для выплаты

В Ульяновске 29 сентября начался прием документов на получение первоочередных выплат для жителей домов, поврежденных при атаке беспилотников 25 сентября. Каждая пострадавшая семья получит по 20 тыс. рублей из муниципального бюджета, сообщает ТАСС.

Как оформить выплату

Для получения средств необходимо предоставить личные данные и банковские реквизиты. Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил профильным ведомствам при необходимости помогать жителям с подготовкой заявлений и организовать оперативное перечисление денег.

Выплаты предусмотрены муниципальной программой «Забота» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом, как отметил Болдакин, эти средства не являются компенсацией за поврежденное или утраченное имущество.

Где принимают документы

Подать документы можно с 29 сентября по 2 октября в пункте приема, организованном в здании бывшей школы № 29 на улице Розы Люксембург.

При необходимости период приема заявлений могут продлить.

В будние дни документы также принимают в отделении социальной защиты населения по Ленинскому району и городском управлении по делам семьи.

Последствия атаки

В результате атаки БПЛА на Ульяновск пострадали 17 человек, среди них 3 ребенка. Шесть человек были госпитализированы.

По данным губернатора Алексея Русских, целью атаки стало промышленное предприятие, получившее повреждения. Кроме того, пострадали жилые дома и контактная сеть трамваев в северной части города.

Трамвайное движение в городе полностью восстановили. При отражении воздушной атаки над Ульяновском были сбиты десятки беспилотников.