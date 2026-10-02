В Подмосковье обсудили расширение сотрудничества ГУФСИН с органами власти и бизнес-сообществом

В исправительной колонии № 1 ГУФСИН России по Московской области прошла рабочая встреча, которая была посвящена развитию взаимодействия пенитенциарных учреждений с органами власти и бизнес-сообществом Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участниками мероприятия стали заместитель главы округа Сергей Гудзь, заместитель начальника управления территориальной безопасности и противодействия коррупции Администрации округа Александр Киселев, председатель Совета директоров предприятий и организаций Союза «Дмитровская ТПП» Игорь Макаров. Кроме того, встречу посетили руководители муниципальных учреждений и предприятий, представителей бизнес-сообщества.

Им рассказали о производственном потенциале учреждений ведомства, представили образцы выпускаемой продукции, сообщили о правовом аспекте закупок. В результате было достигнуто соглашение о поставке спецодежды для ГБУ «Автомобильные дороги» (г. Москва), а также подписан долгосрочный контракт на пошив изделий с ООО «ГАРЗ». Реализация последнего проекта позволит создать до 10 новых рабочих мест для осужденных.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.