«Шведский стол» для хищников: почему волки могут пойти в Подмосковье зимой

Директор ВООП Вольпин: подмосковные леса стали «шведским столом» для хищников

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В лесах Московской области сложилась обильная кормовая база для хищников. Зимой высокая численность лосей и косуль может привлекать в регион волков из соседних областей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По его словам, кормовая база сейчас обильная, биологи называют её «шведским столом» для хищников. Основу рациона составляют кабаны, косули и молодые лоси. Именно обилие дичи Вольпин назвал главной причиной возможной миграции хищников в Подмосковье.

Эксперт отметил, что численность лосей в регионе за 2025 год выросла на 67% и достигла 20 тыс. особей — максимального показателя за последние 10 лет. Животные всё чаще выходят на дороги, заходят во дворы и даже в подъезды, особенно в Восточном и Южном округах Москвы и Подмосковья.

При этом численность хищников в регионе остаётся стабильной. Постоянная популяция волков в Подмосковье составляет около 13–15 особей. Однако зимой жители могут чаще замечать одиночных волков, которые заходят из Тульской, Тверской, Калужской, Смоленской и Ярославской областей вслед за кормовой базой — лосями и косулями, чья популяция сейчас рекордно высока.

Вольпин напомнил, что в апреле 2026 года волка заметили у Волоколамского шоссе в муниципальном округе Истра между деревнями Холщевики и Лужки. По лесным и проезжим дорогам волкам легче передвигаться, особенно по глубокому снегу. Вдоль дорог всегда есть доступный корм: несанкционированные свалки, пищевые отходы, а также домашние животные на привязи или без заборов, которые становятся лёгкой добычей.

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