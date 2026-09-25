Биолог назвал признаки хищнического поведения медведя

Эксперт Кропачев: атакуя, медведи концентрируются на верхней части тела

Общество

Отличить хищническое поведение медведя от защитной реакции можно по языку тела зверя и обстоятельствам встречи. Об этом ТАСС рассказал доцент Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев.

По словам специалиста, обороняющийся медведь обычно опускает голову, прижимает уши и демонстрирует угрозу — фыркает, щелкает зубами, топает лапами или делает ложные выпады. Таким образом зверь пытается заставить человека отступить.

Медведь, настроенный на нападение как хищник, ведет себя иначе: держит голову поднятой, направляет уши вперед, следит за человеком и приближается бесшумно, не подавая предупреждающих сигналов. Такая атака может сопровождаться преследованием по следу человека и появлением зверя в лагере или населенном пункте.

Оборонительная реакция чаще возникает при неожиданной встрече в лесу, особенно рядом с медвежатами или добычей.

Кропачев также отметил, что при атаке медведь концентрируется на верхней части тела. При этом характер травм зависит от обстоятельств: у людей, провоцировавших зверя, чаще сначала страдает голова, а у других пострадавших — ноги, после чего повреждения могут приходиться на голову и шею.

Ранее сообщалось, что собака не виновата, что лает, — проблема в хозяине.

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