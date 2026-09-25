Антон Привольнов вспомнил удивившую его деталь во внешности Александра Маслякова
Лента.ру: Привольнов поделился воспоминанием о руководителе КВН
Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов рассказал о встрече с Александром Масляковым в коридорах Останкино. По его словам, его удивила одна деталь во внешности руководителя КВН. Об этом он сообщил в видео на YouTube-канале Sheinkin40, передает Лента.ру.
Привольнов и комик Антон Лирник обсуждали тему седины. После слов Лирника о том, что он красит волосы и бороду, бывший ведущий вспомнил случай с Масляковым.
По словам Привольнова, во время встречи в Останкино он обратил внимание на брови телеведущего и был удивлен их внешним видом.
Ранее Антон Привольнов рассказывал о сложностях жизни в Израиле после переезда из России. Он отмечал бытовые трудности, связанные с незнанием иврита, а также упоминал особенности местной бюрократии.