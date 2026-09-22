«Игра — залог успеха, а не чтение». Эксперт о правильном подходе к развитию дошкольников

Доцент Езопова: замена игры учебой вредит развитию дошкольников

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Превращение детского сада в аналог начальной школы и вытеснение игры учебными заданиями наносит вред развитию детей. Своим мнением о правильном развитии дошкольников поделилась доцент кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена Светлана Езопова в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, именно игра закладывает фундамент будущего мышления ребенка и формирует ключевые навыки. Сюжетно-ролевые игры учат детей соблюдать правила и согласовывать действия со сверстниками. Это, как отметила Езопова, дает больше гарантий успеха в школе, чем раннее умение читать или считать.

Чрезмерное количество учебных задач способно подавить естественную тягу к познанию и существенно снизить мотивацию к учебе в дальнейшем. Педагогам, подчеркнула специалист, важно создавать условия для общения и проявления инициативы, чтобы каждый ребенок мог спокойно прожить полноценное детство без стресса, заключила Езопова.

Ранее психолог Берикелашвили сообщила о том, что сад и родители ребенка должны стать надежными партнерами.

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