Севастополь атаковали беспилотники: повреждены дома и линия электропередачи

Общество

В Севастополе при атаке беспилотников повреждены частный дом, окна в нескольких зданиях и высоковольтная линия. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

По его словам, российские средства ПВО и мобильные группы нейтрализовали 15 БПЛА. В одном из садоводческих товариществ на Северной стороне повреждена крыша частного дома.

Кроме того, в нескольких домах выбиты окна. Рядом с остановкой произошло возгорание травы, также повреждена высоковольтная линия.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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