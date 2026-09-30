Простуда и причастие: священник раскрыл правду об отношении церкви к болеющим прихожанам

С наступлением холодов у многих появляются насморк, кашель и другие признаки ОРВИ. Для верующих это не всегда означает желание пропустить службу или причастие, но возникает вопрос: стоит ли идти в храм с симптомами болезни? Священник Русской православной церкви Владислав Береговой рассказал REGIONS , как в такой ситуации учитывать и религиозную традицию, и здоровье окружающих.

Каноны молчат, но здравый смысл говорит

Отдельного церковного правила, запрещающего приходить на службу с простудой, не существует. Однако, как подчеркнул Береговой, это вовсе не значит, что можно забыть об элементарной безопасности. По его словам, каждый человек отвечает не только за себя, но и за тех, кто стоит рядом.

Священник убежден: если болезнь явно дает о себе знать, разумнее переждать ее дома. Особенно когда есть возможность не появляться в людных местах и не подвергать риску других. «При первых признаках простуды сидеть дома — вот что на самом деле надо», — отметил он, добавив, что беречь нужно и коллег, и одноклассников, и случайных прохожих в магазине.

Причастие заразиться не может, а очередь — вполне

Многие верующие уверены: в храме вирус не страшен. Береговой с этим не согласен. Само таинство причастия, по его словам, действительно не несет заразы, но вот тесный контакт с десятками людей — еще как. Пока человек стоит в храме, кто-то рядом может чихнуть, и риск заражения становится вполне реальным.

Особую осторожность священник советует проявлять родителям болеющих детей. Вести ребенка с симптомами ОРВИ в храм ради причастия — не лучшая идея. Сначала стоит дождаться выздоровления, а если неделя без таинства кажется слишком долгой, можно пригласить священника на дом.

Решение за человеком, но совесть и здравый смысл — в помощь

При легком недомогании каждый вправе решать сам. Но если есть явные признаки инфекции, временный отказ от службы — это не слабость, а забота о ближних. Помолиться дома или договориться о визите священника — вполне рабочие варианты, которые позволяют не прерывать духовную жизнь на время болезни.