Туристы выбрали в Аланье отель с подогреваемым бассейном, но по прилете узнали, что подогрев не работает, и потеряли деньги на двух переездах. Об этом рассказала турагент из сообщества Loyalty, сообщает Profi.Travel .

В Tolenza Hotels не работал и бар у бассейна, хотя в карточке отеля на сайте туроператора были указаны его часы, а предупреждений об этом не было. Гид предложил переселиться в другой отель с доплатой 80 евро и самостоятельным трансфером. Новое место, по словам туристов, оказалось хуже: грязный номер, нет горячей воды, ограниченный выбор блюд, протечка в лобби. Следующий вариант стоил 150 евро без зачета прежних 80, поэтому в тот же день туристы вернулись в первый отель, потратив еще 15 долларов на такси. Доплату им не вернули.

Туроператор ответил, что режим подогрева определяет гостиница, за данные на сторонних сайтах он не отвечает, а на переезд туристы согласились добровольно, успели воспользоваться частью инфраструктуры и подписали документ об отсутствии претензий. Турагент просит вернуть 80 евро и 15 долларов. Юрист Мария Чапиковская пояснила, что подогреваемый бассейн не входит в существенные условия договора, а выезд в день заселения не дает права требовать всю доплату: нужно доказать нарушение и связь с расходами. По ее словам, возможно соразмерное уменьшение стоимости тура.