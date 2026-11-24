Врач Александр Мясников призвал жестко наказывать медиков за выступления против клинических рекомендаций
Кардиолог Мясников: лишать диплома врачей нужно за отрицание рекомендаций
Врач-кардиолог Александр Мясников заявил о необходимости введения строгой ответственности для специалистов с медицинским образованием, которые публично выступают против утвержденных клинических рекомендаций, об этом сообщает издание со ссылкой на Вести. По его мнению, такая мера необходима для повышения медицинской грамотности населения.
Мясников отметил, что за нарушение этого принципа медиков следует лишать диплома, добавив, что в ряде государств за подобные действия предусмотрена даже уголовная ответственность. Кроме того, кардиолог призвал перекрыть возможности для работы безответственным блогерам, которые освещают медицинские темы, не имея профильного образования.
Просветительские ресурсы и контекст инициативы
Для информирования граждан о здоровье и лечении, по убеждению врача, профессиональные медицинские ассоциации должны создавать специализированные сайты с проверенными данными. Мясников обратил внимание на то, что в России остается слишком много людей, отрицающих необходимость вакцинации и терапии при гипертонии.