Врач-кардиолог Александр Мясников заявил о необходимости введения строгой ответственности для специалистов с медицинским образованием, которые публично выступают против утвержденных клинических рекомендаций, об этом сообщает издание со ссылкой на Вести . По его мнению, такая мера необходима для повышения медицинской грамотности населения.

Мясников отметил, что за нарушение этого принципа медиков следует лишать диплома, добавив, что в ряде государств за подобные действия предусмотрена даже уголовная ответственность. Кроме того, кардиолог призвал перекрыть возможности для работы безответственным блогерам, которые освещают медицинские темы, не имея профильного образования.

Просветительские ресурсы и контекст инициативы

Для информирования граждан о здоровье и лечении, по убеждению врача, профессиональные медицинские ассоциации должны создавать специализированные сайты с проверенными данными. Мясников обратил внимание на то, что в России остается слишком много людей, отрицающих необходимость вакцинации и терапии при гипертонии.