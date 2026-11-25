В Московской области этой осенью на 10% вырос спрос на молодых специалистов в возрасте 18–24 лет, а средние зарплатные предложения приблизились к ₽100 тыс. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Работа» в исследовании, поступившем в распоряжение REGIONS .

За сентябрь — октябрь 2026 года работодатели Подмосковья стали заметно активнее искать сотрудников 18–24 лет в сегменте рабочих и линейных специальностей по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем соискателям такого возраста предлагали ₽99 772 в месяц.

Топ-3 самых востребованных рабочих профессий в регионе этой осенью:

Фасовщики — число вакансий подскочило в 2,4 раза (+143%), средний доход достиг ₽114 тыс. в месяц. В обязанности входит проверка комплектации, упаковка и подготовка товаров на складах и в логистике.

Электрики — потребность выросла на 115%, средняя зарплата составила ₽111,5 тыс. Специалисты востребованы на стройках, промышленных объектах и в сфере ЖКХ для монтажа и обслуживания сетей.

Операторы производственных линий — спрос прибавил 97%, работодатели предлагают в среднем ₽100 тыс. за контроль оборудования и качества продукции.

Похожий тренд фиксируется и в целом по стране среди предложений, открытых для студентов:

сортировщики (+130%, средняя зарплата — ₽101 309);

бетонщики (+109%, ₽120 тыс.);

операторы производственных линий (+103%, ₽92 287);

фасовщики (+63%, ₽98 389);

монтажники (+57%, ₽208 тыс.);

упаковщики (+36%, ₽86 775);

официанты (+25%, ₽59 895).

Аналитики уточняют, что суммы рассчитаны по средним значениям из вакансий, поэтому итоговый доход зависит от графика, региона и опыта сотрудника.

Как пояснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, бизнес видит в студентах основу будущего кадрового резерва: компании налаживают партнерство с вузами и колледжами и нанимают ребят еще до получения диплома. По его словам, число вакансий для студентов в выпуске промышленного оборудования и станков удвоилось (+101%), а в промышленном и инфраструктурном строительстве выросло на 36%. Это помогает предприятиям заранее формировать штат, а молодежи — нарабатывать практику параллельно с учебой.

Сами соискатели 18–24 лет тоже стали охотнее смотреть в сторону рабочих специальностей. По России количество новых резюме от молодежи выросло на позиции: