Коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова, проходящего по делу о хищении ₽700 млн при поставках тушенки на СВО, выписали из стационара и перевели обратно в следственный изолятор, сообщил РИА Новости его адвокат Роберт Зиновьев. Защита настаивает, что у обвиняемого есть заболевание, которое мешает его содержанию под стражей.

Ранее адвокаты неоднократно добивались освобождения Вислобокова из-под ареста по состоянию здоровья. В конце октября руководство СИЗО согласовало его госпитализацию для обследования в больнице при «Матросской тишине». Как уточнил Зиновьев, врачи в стационаре подтвердили прежние диагнозы, однако при выписке оценили состояние пациента как удовлетворительное и отправили его обратно в изолятор. Теперь защита намерена ходатайствовать перед следователем о проведении официального медосвидетельствования, которое определит, входит ли болезнь Вислобокова в перечень запрещающих содержание в СИЗО.

Помимо Вислобокова, обвиняемыми по делу проходят экс-начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, гендиректор «Нармяспрома» Алексей Баранов и бизнесмен Дмитрий Мизгир. Еще двое фигурантов — руководитель «МПК „Селятино“» Артем Барышков и технолог завода Зинаида Грищук — объявлены в розыск. Все участники дела отрицают свою причастность.

Следствие считает, что поставщики намеренно удешевляли производство тушенки, заменяя предусмотренные стандартами компоненты более дешевым сырьем. Общий ущерб от схемы оценили в ₽700 млн. Нарушения подтвердила комплексная проверка: экспертиза 31 образца консервов с завода «МПК „Селятино“», отправленных в Минобороны, показала их несоответствие требованиям ГОСТа.