Если в серванте или на антресолях сохранился советский хрусталь, не стоит спешить избавляться от него на барахолках — за редкие экземпляры коллекционеры готовы платить серьезные деньги. Любитель советского антиквариата и коллекционер Сергей Кабищер рассказал изданию REGIONS , как правильно оценить посуду и найти реального покупателя.

Первым шагом становится проверка подлинности и поиск ценности. На донышке каждого предмета следует поискать заводское клеймо, номер мастера или год выпуска, а также изучить специализированные каталоги в интернете. При наличии сомнений лучше проконсультироваться с профессиональным антикваром. Следующий этап — оценка сохранности. Чистый хрусталь без царапин и трещин ценится в 2–3 раза дороже поврежденных аналогов, поэтому перед продажей посуду рекомендуется бережно вымыть теплой водой с мягким средством.

Фотосъемка и площадки для реализации

Успех продажи во многом зависит от качества снимков. Фотографировать предметы нужно при естественном дневном свете у окна, полностью избегая вспышки, которая создает искажающие блики. Обязательно делаются кадры с разных ракурсов, а также крупный план клейма и декоративных элементов.

Для продажи ценных вещей не подходят массовые доски объявлений. Лучше выбирать специализированные ресурсы:

Антикварные аукционы: оптимальный выбор для редких лотов с гарантией привлечения платежеспособных покупателей.

Тематические сообщества и группы: места, где собираются увлеченные коллекционеры, понимающие реальную ценность изделий.

Антикварные салоны и галереи: вариант для предметов среднего ценового сегмента, обеспечивающий безопасность сделки.

Эксперт рекомендует продавать хрусталь комплектами, так как набор из шести бокалов или целый сервиз стоят значительно дороже разрозненных предметов. Наличие оригинальной заводской коробки также существенно повышает привлекательность лота.

Ориентировочная стоимость наборов

Цена комплекта из шести редких советских хрустальных бокалов зависит от завода-изготовителя, цвета и сохранности: