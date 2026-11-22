В воскресенье 22 ноября 2026 года православные вспоминают чудотворную афонскую икону Божией Матери «Скоропослушница», а в народном календаре наступает Матрена Зимняя. Какие церковные смыслы, запреты и погодные приметы связаны с этой датой, рассказывает hab.aif.ru .

Откуда пошла «Скоропослушница» и в чем смысл даты

История святыни началась в греческом монастыре Дохиар на Афоне (обитель X века), где у входа в трапезную находилась фреска «Одигитрия» — ее относят к 1563 году. В 1664 году трапезарь Нил не раз проходил мимо образа с коптящей лучиной и проигнорировал первый женский голос, велевший не дымить у иконы. После повторного предостережения монах внезапно ослеп, раскаялся в слезах у стены и вскоре услышал, что прощен: Богородица вернула ему зрение и велела назвать образ Скоропослушницей — заступницей, готовой быстро откликаться на искреннюю молитву в беде.

Позже проход закрыли, устроили часовню с неугасимой лампадой, а в 1996 году древнюю роспись перенесли в киот, оставив на стене копию. В XIX веке списки разошлись по России, включая знаменитую Невскую «Скоропослушницу» 1878 года, которая в блокаду находилась в Князь-Владимирском соборе, а сейчас пребывает в Александро-Невской лавре.

Церковь напоминает: молитва — не способ диктовать небесам сроки, а вопрос веры и перемены жизни. Поста 22 ноября 2026 года нет, так как это воскресенье; Рождественский пост начнется только 28 ноября. В народе же дата совпала с памятью преподобной Матроны Константинопольской (V век) и считалась порогом настоящих холодов: «С Матрены Зимней зима встает на ноги».

О чем просят в этот день и что стоит сделать

Перед образом молятся о защите близких, мире в семье, помощи в трудную минуту и здоровье глаз, а также о поддержке врачей перед операциями и лечением. В этот день уместно сходить на воскресную литургию, помириться с родными, утеплить дом, проверить аптечку, заварить ягодный или травяной чай и передать чистую теплую одежду тем, кто в ней нуждается.

Что запрещено и от каких суеверий предостерегают

Строгих бытовых запретов у Церкви на эту дату нет — уборка, стирка, готовка, стрижка или поездка не считаются грехом, хотя воскресенье лучше посвятить храму и семье. Ограничения делятся на важные духовные и чисто народные:

Небрежность со святынями. Нельзя ставить иконы вплотную к открытому огню, оставлять свечи без присмотра и тереть старые образы агрессивной химией.

Отказ от врачей ради чуда. Молитва не заменяет медицину: бросать лекарства или откладывать обследование зрения опасно.

Нажива на чужой беде. Нельзя покупать или продавать «магические обереги» и обещать исцеление за деньги — пожертвования бывают только добровольными.

Ссоры и злопамятность. По поверью, конфликт 22 ноября затягивается на месяцы, а в церковном смысле день призывает к примирению (если речь не идет о насилии или угрозах).

Равнодушие к нуждающимся. Праздник милосердия требует посильной отзывчивости — от покупки лекарств пожилому соседу до обычного звонка.

Отдача грязных вещей. В старину верили, что нестираная одежда уносит из дома удачу; на деле на благотворительность отдают только чистые и целые вещи.

Стрижка, уборка, займы и дальняя дорога (народные приметы). Крестьяне боялись стрижкой «укоротить» здоровье, веником «вымести» достаток, одолжить деньги без возврата или замерзнуть в пути. Церковь все это разрешает, но в конце ноября разумно проверять договоры перед крупными тратами и следить за погодой перед выездом на трассу.

Погодные приметы 22 ноября