Певица Сати Казанова впервые публично поделилась историей своей многолетней борьбы с хроническим заболеванием, диагноз которого она долгое время предпочитала скрывать от окружающих, об этом сообщает источник по итогам эфира программы «Что я наделала». По признанию 44-летней артистки, с псориазом она столкнулась еще в раннем детстве, а с возрастом недуг приобрел хроническое течение с заметными периодами обострения. Об этом пишет Super.ru.

Необходимость постоянно находиться на виду у публики усугубляла психологический дискомфорт: исполнительница испытывала сильный стыд из-за видимых проявлений на коже и опасалась, что их заметят посторонние. Казанова вспомнила, что в периоды сильных обострений на теле практически не оставалось здоровых участков, покраснение усиливалось после душа, а сама она переживала тяжелый стресс и молилась о том, чтобы высыпания не затронули лицо.

Внутреннее спокойствие через духовные практики

Справиться с эмоциональным напряжением и принять особенности своего состояния певице со временем помогли медитации и духовные практики. По словам артистки, благодаря внутренней работе она смогла обрести душевное равновесие, стала чувствовать себя значительно увереннее и сегодня старается бережно и внимательно относиться к собственному здоровью.