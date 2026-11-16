Тайный язык пушистиков: российские ученые выяснили, почему люди не слышат кроликов

Ученые выяснили, что привычка кроликов казаться молчаливыми обманчива — на самом деле эти животные активно общаются на недоступных человеку ультразвуковых частотах. Как сообщили исследователи, в числе которых сотрудники ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова РАН, такие сигналы ушастые питомцы используют для выражения дружелюбия. Подробности публикует REGIONS со ссылкой на научное издание BRILL.

Скрытая жизнь пушистых молчунов

Долгое время считалось, что взрослые европейские кролики практически не подают голоса, однако масштабное исследование российских ученых опровергло этот миф. К научной работе подключились специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (включая филиал в Черноголовке), МГУ имени М. В. Ломоносова и Института пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева. Исследователи предположили, что животные просто ведут диалоги в ультразвуковом диапазоне, который человеческое ухо уловить не способно.

Догадка полностью подтвердилась. Выяснилось, что ультразвук служит взрослым особям для теплого общения как с сородичами, так и с человеком. Малыши используют схожие сигналы, когда остаются одни и призывают мать. Примечательно, что акустическая структура таких призывов у взрослых и молодняка оказалась поразительно похожей: около 80% зафиксированных звуков укладываются в частотный диапазон от 17,5 до 43,1 кГц, а длительность одного импульса составляет от 11 до 53 миллисекунд.

Ближе к грызунам и только для своих

Анализ показал, что по структуре ультразвуковые сигналы кроликов во многом напоминают вокализацию грызунов. Верхний порог слуха домашних кроликов достигает 45 кГц, что позволяет им прекрасно улавливать подобные послания.

При этом интенсивность звуков у ушастых относительно невысока. Из-за этого ультразвуковой «говор» подходит исключительно для общения на самых близких дистанциях — например, во время прямого контакта или внутри тесной норы. Авторы работы отмечают, что хотя призывы четко фиксируются в моменты дружелюбного взаимодействия, точное значение каждого звукового оттенка еще предстоит подтвердить в ходе дальнейших экспериментов.